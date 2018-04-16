Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет

Практически все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар. Всего подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве Республики.

«В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии . Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность», — сказал Конашенков.

При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. ЗРПК «Панцирь» выпушено 25 ракет, поражено 23 цели, ЗРК «Бук» — 29 ракет, поражено 24 цели.

ЗРК «Оса» выпущшено 11 ракет, поражено 5 целей, ЗРК С-125 — 13 ракет, поражено пять целей. Комплексом «Стрела-10» — выпущено 5 ракет, а поражено 3 цели, комплексом «Квадрат» — 21 ракета, поражено 11 целей.

Ни одна из восьми выпущенных комплексом С-200 ракет целей не поразила.

«Никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200. Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов. Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушившить границу воздушного пространства Сирии», — рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что остальные комплексы, так же произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то, что поражаемые цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность.