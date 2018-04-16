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Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет
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Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наиболее эффективным комплексом сирийской ПВО стал российский «Панцирь», показавший почти 100% эффективность, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Практически все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар. Всего подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве Республики.
«В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии. Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность», — сказал Конашенков.
При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. ЗРПК «Панцирь» выпушено 25 ракет, поражено 23 цели, ЗРК «Бук» — 29 ракет, поражено 24 цели.
ЗРК «Оса» выпущшено 11 ракет, поражено 5 целей, ЗРК С-125 — 13 ракет, поражено пять целей. Комплексом «Стрела-10» — выпущено 5 ракет, а поражено 3 цели, комплексом «Квадрат» — 21 ракета, поражено 11 целей.
Ни одна из восьми выпущенных комплексом С-200 ракет целей не поразила.
«Никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200. Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов. Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушившить границу воздушного пространства Сирии», — рассказал Конашенков.
Он подчеркнул, что остальные комплексы, так же произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то, что поражаемые цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность.
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