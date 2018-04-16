Российский «Панцирь» отбил атаку США

Против американских ракет применили российский «Панцирь»

По его словам, всего в Сирии для отражения атаки использовали 112 зенитных ракет, добавялет ТАСС . Задействован был и комплекс «Панцирь-С1», который «показал почти стопроцентную эффективность» в противовоздушном бою.

Конашенков добавил, что, несмотря на высокую скорость западных ракет и очень небольшую эффективную отражающую поверхность, хорошо сработали также комплексы советской разработки, произведенные более 40 лет назад.

«В отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела"», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что объекты, прикрытые комплексами, почти не пострадали. В частности, серьезных разрушений нет ни на одном аэродроме: из семи обстрелянных два получили незначительные повреждения от семи пропущенных ракет. При этом в сторону научно-исследовательских объектов в районе Барзы и Джарамани выпустили 30 снарядов, из которых сирийские ПВО уничтожили только пять.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» создан в тульском КБ приборостроения. Первые версии разрабатывались в начале 1990-х годов по заказу российских военных, впоследствии комплекс был полностью переделан. Он оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами и предназначен в том числе для защиты от малозаметных низколетящих средств поражения.