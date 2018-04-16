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ЕС хочет усилить поддержку гражданскому обществу в России, заявила Могерини
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ЕС хочет усилить поддержку гражданскому обществу в России, заявила Могерини 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Евросоюз хочет расширять свою поддержку гражданскому обществу в России, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС в понедельник.
"Все министры подчеркнули этот пункт, как ключевой вопрос — расширение нашей поддержки российским гражданам, гражданскому обществу, защитникам прав человека, контактам людей с людьми с фокусом на российскую молодежь… Будет четкое расширение нашей работы и, я надеюсь, нашего фондирования на нашу работу в области контактов людей с людьми", — сказала Могерини.
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