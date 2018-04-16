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Союз журналистов России хочет наладить сотрудничество с иранскими коллегами
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Союз журналистов России хочет наладить сотрудничество с иранскими коллегами 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Союз журналистов России намерен подписать меморандум о сотрудничестве с Культурным центром посольства Ирана в РФ и союзом журналистов республики, также для журналистов Ирана, работающих в России, будет учреждён творческий конкурс, сообщается на сайте СЖР в понедельник.
Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва с представителями Исламской Республики Иран.
"По итогам переговоров были достигнуты договорённости о проведении второго этапа конкурса «Иран в медиапространстве России», а также об учреждении аналогичного конкурса для иранских журналистов в России. Кроме того, стороны договорились о подписании в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве СЖР с Культурным центром посольства ИРИ и о подготовке договора о сотрудничестве Союзов журналистов России и Ирана", — говорится в сообщении.
От Ирана во встрече приняли участие руководитель культурного центра посольства ИРИ в РФ доктор Реза Малеки и атташе по культуре посольства в РФ Махди Саадатнежад.
Соловьёв также пригласил иранских гостей принять участие в торжествах, посвящённых 100-летию Союза журналистов России, которые пройдут в ноябре этого года.
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