«Только Асад и Россия защищают простых сирийцев»

СМИ Ватикана , католических епархий и организаций на неделе 9—15 апреля 2018 года обращались мыслями к Сирии

Папа Римский Франциск обеспокоен нынешней мировой ситуацией, и особенно в Сирии, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Я глубоко обеспокоен нынешней мировой ситуацией, в которой, несмотря на доступные для международного сообщества инструменты, очень трудно договориться о совместных действиях в интересах мира в Сирии и в других регионах мира, — заявил понтифик в воскресенье, 15 апреля, во время встречи с верующими. — Я непрестанно молюсь за мир и приглашаю всех людей доброй воли продолжать делать то же. Еще раз обращаюсь ко всем политическим лидерам, призывая их выбирать справедливость и мир». Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и провинции Хомс. Они оказались более массированными, чем год назад, — тогда по сирийской авиабазе Шайрат американцы выпустили 59 крылатых ракет. Дипломатическое противостояние вокруг сирийской проблемы продолжается. Главным на сегодня остается то, что прямого военного столкновения России и США пока удалось избежать.

Состоялся телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском. Кроме того, глава Русской православной церкви провел беседу с православными патриархами Ближнего Востока. «Речь шла, конечно, о Сирии, — сказал Кирилл во время встречи с журналистами. — Мы говорили о том, что в том числе христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война, чтобы не было тех страшных жертв, которые сегодня имеют место. Это был ярко выраженный миротворческий диалог». Руководитель пресс-службы патриарха отец Александр Волков, отвечая на вопросы о деталях телефонных переговоров, подчеркнул, что общение предстоятеля РПЦ с понтификом «прошло в хорошей атмосфере взаимопонимания. Оно началось со взаимных поздравлений с праздником Пасхи и продолжилось в контексте сирийской проблематики и тех угроз, которые стоят сейчас перед всем мировым сообществом. Папа и патриарх договорились о продолжении конструктивного диалога».

Обеспокоенный ростом напряженности на Ближнем Востоке, и в особенности в Сирии, на арене конфликта между США и Россией, маронитский патриарх Бешара Раи обратился к мировому сообществу с воззванием о мире. «Обращаемся к международному сообществу, — пишет католический иерарх, — к совести мировых держав, дабы они вместе потрудились ради прекращения войн и достижения мира дипломатическим путем». Народы Ближнего Востока, подчеркивает кардинал, «имеют право жить в мире. Мы прекрасно знаем, как начинаются войны, но не знаем, как они могут закончиться». Патриарх отмечает, что «язык мира отсутствует между государствами». Народы Ближнего Востока «пребывают в глубоком смятении из-за ситуации сирийского народа, которая в конечном счете наносит удар и Ливану, воздействуя прежде всего на экономику», утверждает Раи.

В интервью Vatican News (Ватикан) маронитский патриарх заявил, что война в Сирии вызвана корыстными интересами и что мир и демократию нельзя экспортировать с помощью оружия. С резкой критикой он обрушился и на ООН. «Мы взываем к дипломатическому и политическому решению. Хватит разрушений, хватит выбрасывать миллионы и миллионы людей на дороги мира! Мы постоянно должны обращаться к совести и говорить о своем несогласии, хотя нас не хотят слушать», — сказал Раи. Патриарх утверждает, что произведенная в Ливане продукция «умирает на ливанской территории», поскольку у Ливана нет доступа к Сирии, Ираку, Иордании и другим странам Персидского залива. По его словам, «750 миллионов беженцев живут на ливанские средства, а ливанцы эмигрируют. Уже треть ливанского населения живет за чертой бедности, и при этом мы должны помогать сирийским беженцам. Мы на их стороне, они тоже люди. Но как Ливану это выдержать? Великие державы, европейские и западные страны ведут войны, а мы должны терпеть последствия? Это невозможно, это неприемлемо». Но, «к сожалению, ни США, ни Иран, ни Россия, ни те, кто поддерживают их из Европы и с Востока, не говорят о мире», — отметил Раи. Он считает, что корень этой войны — торговля оружием, а «они же говорят, что воюют ради установления демократии в Сирии и в Ираке. Ну так если вы хотите демократии, примените ее и послушайте, что говорит народ. Хотите знать об участи Асада? Пусть решит сирийский народ! Не вам решать, кто будет президентом в Сирии, Ираке или Ливане». На фоне этого конфликта ООН утратила всякий смысл, как предвидел в свое время папа Иоанн Павел II, напомнил маронитский владыка, организация «стала орудием сильных и делает то, что они хотят. Покрывает их дела решениями ООН».

Авиаудары, нанесенные США, Великобританией и Францией по Сирии в ночь с 13 на 14 апреля, представляют собой «несправедливую» и «жестокую» агрессию, говорится в совместном заявлении патриархов крупнейших сирийских Церквей, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары совместно с англичанами и французами в рамках совместной демонстрации военной силы после предполагаемого применения администрацией президента Сирии Башара Асада химического оружия. Сирия переживает агонию жестокой и яростной гражданской войны с 2011 года, в результате которой погибло почти 500 тысяч человек и 10 миллионов были перемещены. Патриархи осудили нападение коалиции как упреждающее и несправедливое, отметив, что не было «достаточных и четких доказательств» предполагаемого использования химического оружия. Церковные лидеры отметили, что удары не были оправданы со стороны стран, которые не подвергались нападениям со стороны Сирии, что представляет собой «явное нарушение международного права и Устава ООН, поскольку является неоправданным нападением на суверенную страну — члена ООН». Они призвали ООН выступить за мирные решения в Сирии и просили молитвы всех верующих в США, Франции и Великобритании. Заявление подписали патриархи Антиохийский и всего Востока Иоанн X, сиро-яковитский православный Игнатий Ефрем II и мелькитский католический Иосиф Абси.

Патриархи не первые, кто ставит под сомнение достоверность химической атаки, продолжает Crux (Денвер, США). Халдейский католический епископ Антуан Аудо из Алеппо осудил то, что «Соединенные Штаты и Россия используют Сирию для ведения войны друг против друга». Выступая на итальянском телевидении Tg2000, он сказал, что нападение в эти выходные доказало, что международное сообщество пытается сделать в Сирии то, что оно сделало в Ираке — уничтожили эту страну, заявив, что «там было химическое оружие». Апостольский викарий для католиков латинского обряда в Алеппо епископ Жорж Абу Хазен говорит, что ракетная атака показала истинные интересы тех, кто участвовал в боевых действиях: первоначально это была «прокси-война», но теперь, когда «мелкие актеры» сошли со сцены, «реальные герои конфликта вышли на поле». Хазен тоже ждет подтверждения того, что Асад фактически применил химическое оружие, и тем временем продолжает призывать к миру. «Нам нужно, чтобы общее решение было достигнуто без лжи, — подчеркнул он. — У нас нет другого оружия, кроме молитвы».

Что на самом деле происходит в Сирии? Своими размышлениями с Polonia Christiana (Краков, Польша) поделился арабист Бартоломей Грыса. Комментируя обвинения в адрес президента Асада в связи с использованием химического оружия, эксперт предполагает, что мы имеем дело с действиями одной из групп, борющихся за влияние в Сирии. В данном случае — с группировкой «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая приготовила отравляющие вещества, ожидая неизбежного входа правительственных войск в Думу, чтобы ответственность потом возложить на администрацию Асада. Как можно видеть, боевики убедили США, Великобританию и Францию. Ситуация аналогична той, что ранее произошла в Ираке. Напомним, что американские власти тогда убедили весь мир в том, что химические лаборатории работают по всей стране. Это оказалось чистой дезинформацией. В Сирии, как и до нее в Ираке, идет игра между разными силами и фронтами, и никто не свободен от своей части вины. Собственные интересы преследуют США, Турция, Россия, Катар, Иран, Израиль и курды. Давайте помнить, что более 60 групп в настоящее время участвуют в конфликте за власть в Сирии. Почему же тогда все великие мира сего говорят, что это Асад напал на своих граждан? «Я не защищаю позицию России в сирийском конфликте, — отмечает Грыса. — Я не думаю, что американская администрация руководствуется исключительно желанием заиметь новый плацдарм на Ближнем Востоке. Однако мы, безусловно, имеем дело с какой-то очень грязной политикой под предлогом введения демократии, какую мы уже видели в Ираке». Польский арабист подчеркивает, что в этой войне единственной силой, защищающей простых граждан, являются правительство Асада и российские войска. Россияне также заботятся о религиозных меньшинствах. Доказательством того является официальная благодарность епископов и патриархов. Однако мотивы участников этой игры выглядят загадочными. Можно быть уверенными в том, что каждый из них стремится расширить подконтрольную территорию и получить влияние за счет суверенитета Сирии. Действия коалиции США — Великобритания — Франция, направленные против Асада, могут привести к расчленению Сирии на сферы влияния шестидесяти исламских и курдских групп, которые будут контролироваться деньгами с «демократического» Запада.

Свою версию происходящих событий изложил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) аналитик римского Фонда колледжа обороны НАТО Маттео Брессан. Он обратил внимание на массовые перемещения сирийцев из одних регионов в другие. По мнению эксперта, это тактика, которая может быть использована Турцией для пересмотра баланса со своими соседями на границах. 4 апреля в ходе саммита в Анкаре лидеров России, Ирана и Турции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 160 тысяч сирийцев уже вернулись в кантон Африн — это уже новая расстановка сил в районе, который контролируют курды. Однако трехсторонняя встреча является лишь частью сирийской мозаики. На ней не было таких ключевых игроков, как Саудовская Аравия и Израиль, для которого большая проблема заключается не в Асаде, а в присутствии Ирана. Сама же Сирия страдает из-за присутствия иностранных военных и боевиков. Страна меняется, меняются ее районы и города, причем не только этнически, но и конфессионально. Если внешние силы сделают шаг назад, вооруженное противостояние в Сирии может ослабнуть. Конечно, между определенными группами сирийского общества и Асадом останутся противоречия, но будут также и те, кто после восьми лет войны предпочтут вернуться к нормальной жизни, принимая тот же «режим Асада», несмотря на свои «демократические убеждения».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.

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