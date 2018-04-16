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ВОЗ скорректирует позицию по инциденту в Думе после оценки экспертов
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ВОЗ скорректирует позицию по инциденту в Думе после оценки экспертов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направлены в сирийскую Думу для изучения медицинской обстановки после якобы имевшей место химической атаки. Как рассказал журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, после этого в ВОЗ обещали скорректировать свои заявления.
Ранее организация заявила о 500 пострадавших в результате предположительного применения отравляющих веществ в Думе, что вызвало недоумение в Москве. Гатилов, встречавшийся с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, указал на неправомерность таких заявлений, не основывающихся на объективных фактах. Дипломат призвал гендиректора всемирной организации дать более объективную оценку после того, как специалисты завершат работу в Думе.
"Генеральный директор ВОЗ согласился с тем, что, возможно, заявление было сделано без учета острого политического контекста, сложившегося на тот момент в ситуации вокруг Сирии, — рассказал Гатилов. — Он обещал, что позиция ВОЗ будет соответствующим образом скорректирована после доклада экспертов организации, которые уже находятся на пути в Сирию".
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