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Делегация ВОЗ оценит медобстановку в Думе в связи с вероятной химатакой
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Делегация ВОЗ оценит медобстановку в Думе в связи с вероятной химатакой 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 16 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химического оружия, после чего обещала скорректировать свои заявления, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Гатилов напомнил, что Москва с недоумением восприняла заявление ВОЗ от 11 апреля о 500 пострадавших в результате предположительного применения химического оружия в сирийской Думе. РФ указало руководству ВОЗ на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.
"Насколько нам известно, сегодня туда (в Думу — ред.) отправляются представители ВОЗ, которые в рамках мандата также будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где, якобы, было применено химическое оружие", — сказал он.
Постпред РФ добавил, что в беседе с гендиректором ВОЗ призвал дать более объективную оценку случившемуся после того как в Думе будут завершены все мероприятия по линии экспертов ОЗХО, а также экспертов ВОЗ.
"Генеральный директор ВОЗ согласился с тем, что, возможно, заявление было сделано без учета острого политического контекста, сложившегося на тот момент в ситуации вокруг Сирии. Он обещал, что позиция ВОЗ будет соответствующим образом скорректирована после доклада экспертов организации, которые уже находятся на пути в Сирию", — сказал он.
Гатилов добавил, что гендиректор ВОЗ выразил признательность России за приглашение посетить сирийскую Думу и готовность обеспечить безопасность работы представителей международной организации в этом районе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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