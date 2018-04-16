Делегация ВОЗ оценит медобстановку в Думе в связи с вероятной химатакой

Гатилов напомнил, что Москва с недоумением восприняла заявление ВОЗ от 11 апреля о 500 пострадавших в результате предположительного применения химического оружия в сирийской Думе. РФ указало руководству ВОЗ на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.

"Насколько нам известно, сегодня туда (в Думу — ред.) отправляются представители ВОЗ, которые в рамках мандата также будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где, якобы, было применено химическое оружие", — сказал он.

Постпред РФ добавил, что в беседе с гендиректором ВОЗ призвал дать более объективную оценку случившемуся после того как в Думе будут завершены все мероприятия по линии экспертов ОЗХО , а также экспертов ВОЗ.

"Генеральный директор ВОЗ согласился с тем, что, возможно, заявление было сделано без учета острого политического контекста, сложившегося на тот момент в ситуации вокруг Сирии . Он обещал, что позиция ВОЗ будет соответствующим образом скорректирована после доклада экспертов организации, которые уже находятся на пути в Сирию", — сказал он.

Гатилов добавил, что гендиректор ВОЗ выразил признательность России за приглашение посетить сирийскую Думу и готовность обеспечить безопасность работы представителей международной организации в этом районе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>