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Голый торс Путина и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
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Голый торс Путина и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский журнал The Spectator поместил на обложку нового номера карикатуру, иллюстрирующую противостояние лидеров государств по сирийскому вопросу.
Картинка изображает огромную фигуру Дональда Трампа, вооруженного ракетами. Рядом с ним стоит карликовый президент Франции Эммануэль Макрон в мундире Наполеона Бонапарта. Из-за спины главы Белого дома выглядывает старушка, в образе которой угадывается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Этой группе противостоят два человека, стоящие на поле боя: обнаженный по пояс президент России Владимир Путин и стоящий за его спиной глава Сирии Башар Асад.
Карикатура сопровождается подписью, символизирующей тему номера, — «Игры в войну» (War games). Сопровождающая статья «Трамп, вероятно, будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии» посвящена стратегическим промахам американской администрации. Ее автор Пол Вуд (Paul Wood) неоднократно отмечает, что ничего, кроме смерти мирных жителей, американские военные действия не принесут.
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