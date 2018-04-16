Голый торс Путина и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала

Британский журнал The Spectator поместил на обложку нового номера карикатуру, иллюстрирующую противостояние лидеров государств по сирийскому вопросу.

Башар Асад. Этой группе противостоят два человека, стоящие на поле боя: обнаженный по пояс президент России Владимир Путин и стоящий за его спиной глава Сирии

Карикатура сопровождается подписью, символизирующей тему номера, — «Игры в войну» (War games). Сопровождающая статья «Трамп, вероятно, будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии» посвящена стратегическим промахам американской администрации. Ее автор Пол Вуд (Paul Wood) неоднократно отмечает, что ничего, кроме смерти мирных жителей, американские военные действия не принесут.