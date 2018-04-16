В Сирии 200 тысяч человек остались без воды из-за атаки террористов

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Не менее 200 тысяч людей в провинции Хама в центральной части Сирии остались без воды из-за атаки террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на управление по снабжению питьевой водой в городе Хама. "Террористические организации напали на водонапорную станцию Эль-Кантара и перекрыли воду 200 тысячам жителей на востоке провинции Хама", — сообщило управление. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>