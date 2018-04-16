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Фото: Россия отправила в Сирию БТР с «Пеленой»
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Фото: Россия отправила в Сирию БТР с «Пеленой» 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
В интернете появилось фото транспортируемого в Сирию бронетранспортера, которому не страшны радиоуправляемые мины и фугасы.
Снимок БТР-80 с блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств «Пелена-6» разместил в своем twitter блогер Yoruk Isik.
Он сфотографировал бронетранспортер на палубе корабля, направляющегося в Тартус.
"Пелена-6" позволяет защитить технику и живую силу, подавляя сигналы, активирующие дистанционно управляемые бомбы. Изделия этой серии могут устанавливаться на автомобили и бронетехнику, а также использоваться в виде переносного ранца.
Что особено важно для условий Сирии, «Пелена» может непрерывно работать при температуре до 55 градусов в течение восьми часов.
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