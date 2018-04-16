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СМИ: в Думе погиб российский военный
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Появились сведения о гибели российского военного в Думе 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
По неподтвержденным данным, 11 апреля в сирийской Думе погиб боец военной полиции России, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.
«Как стало известно, 11 апреля, в городе Дума на установленном СВУ подорвался боец Военной полиции РФ», — сообщается в Telegram-канале WarJournal.
Также было опубликовано фото погибшего военнослужащего. Он сфотографировался на фоне уничтоженной бронетехники боевиков.
В начале марта также сообщалось о гибели в Восточной Гуте жителя Волгоградской области, 22-летнего военнослужащего Александра Солопова.
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