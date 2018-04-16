МИД Украины попросил чиновников не контактировать с организацией Гюлена

Об этом говорится в документе МИД Украины , который есть в распоряжении издания Ukraina.ru.

«В течение последнего времени турецкая сторона системно и настойчиво обращает внимание правительственных чиновников на деятельность FETO (организация Гюлена — ред.) на Украине и структур, созданных при ее посредничестве, в частности: международной школы «Меридиан» (Киев), украино-турецкого культурного центра «Свет» («Сяйво» — укр.) (Киев), «Конфедерации промышленников и предпринимателей Турции» (Киев), лицея «Черноморский» (Одесса), Одесской ассоциации турецкой культуры и студентов» (Одесса). Любые контакты официальных органов украинской власти пребывают под пристальным вниманием посольства Турции », — указывается в документе.

При этом в письме государственным органам МИД Украины указывает, что упомянутые организации не нарушают законодательства Украины, что засвидетельствовала соответствующая проверка.

Тем не менее, украинское внешнеполитическое ведомство просит чиновников избегать контактов с представителями данных организаций.

«Хотели бы обратить особое внимание представителей органов власти Украины на чрезвычайную чувствительность таких контактов с вышеупомянутыми структурами для дальнейшего развития украино-турецких отношений…. В частности, взаимодействие с т.наз. украино-турецким культурным центрам «Свет» или школой «Меридиан» будет однозначно трактоваться Анкарой как антитурецкий шаг», — отмечается в письме.