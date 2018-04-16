Олейник: Украинский «майданный» режим не мог не «подтявкивать» хозяину

Украинский «майданный» режим не мог не «подтявкивать» хозяину — Госдепу США в его антисирийской кампании. Но делает это мелко, мерзко и по-холуйски.

В общем, киевский режим «прогнулся» перед Вашингтоном и проявил себя «во всей красе». Он воюет с детьми Башара Асада, «посмевшими» в 2017 году приехать в Крым в «Артек».

Впрочем, что еще ожидать от «патриотов», умеющих «храбро воевать» только против детей, женщин и стариков Донбасса.