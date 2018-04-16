НАТО использует «страшилки» о сделке Турции и РФ по С-400 для реализации стратегии США

Оружейная стратегия США и НАТО

У Турции есть право на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в ходе визита в Анкару генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . В то же время меньше месяца назад представители НАТО комментировали сделку России и Турции совсем не в таких сдержанных и уважительных формулировках.

А министр обороны США Джеймс Мэттис и вовсе прямым текстом рекомендовал Турции не приобретать комплексы С-400, объясняя это их несовместимостью с системами противоракетной обороны Запада. Но как нам объяснил эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев, никаких проблем с совместимостью комплекса с ПВО НАТО не должно быть, что подтверждает успешный опыт по эксплуатации С-300 со стороны Греции , которая также является страной НАТО. Все эти проблемы остаются надуманными и легко решаемыми.

«Дело в том, что и раньше политика полной зависимости от оружейных поставок НАТО была основой всей стратегии альянса. Такой подход остается крайне выгодным именно для США, потому что те же Франция Германия не проявляют соотносимой активности в оружейном экспорте. Если у Вашингтона не будет возможности привязать союзника к дорогому американскому оружию, пусть и не всегда самому лучшему, то тогда лишается смысла вся конструкция НАТО.

Для США поставки оружия — это очень большой бизнес, поэтому он обязательно должен подогреваться всякими «страшилками» насчет советской или российской угрозы, без угроз много оружия не продашь. Получается, что с одной стороны существуют определенные негласные правила, согласно которым вооружения и военная техника должны быть полностью унифицированными, но с другой стороны в состав НАТО входят суверенные государства, вправе самостоятельно выбирать поставщика. В НАТО пытаются крутиться между этими двумя несовместимыми вещами», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Возможные ограничения для Турции

И хотя ранее именно из-за отказа США предавать технологию производства Турции сорвалась сделка по покупке Patriot PAC-2, сейчас американская сторона пытается вновь вернуться к этому вопросу. Тот же Йенс Столтенберг последовательно предлагает Анкаре продолжать вести переговоры о покупке противоракетных комплексов Patriot.

Но Турция извлекла выводы из прошлых попыток договориться с США, в то время как Россия наоборот проявила себя куда более сговорчивым партнером. Более того, Москва даже пошла навстречу Анкаре и передвинула сроки поставок с 2020 на середину 2019 года.

«Скорее всего, Турция все-таки действительно получит российские комплексы С-400, но после этого у нее могут начаться серьезные противостояния по линии военного сотрудничества с США. Во-первых, можно ожидать ограничений в вопросе поставок более совершенных видов вооружений, тех же F-35. Во-вторых, может быть осложнен обмен разведывательной информацией. Существует вероятность и других неприятностей, так как мы не один раз убеждались в мстительной сущности партнеров из США и НАТО», — резюмирует Виктор Надеин-Раевский.