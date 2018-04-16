НАТО использует «страшилки» о сделке Турции и РФ по С-400 для реализации стратегии США 

Причины препятствования сделке России и Турции по С-400 лежат на поверхности. Политика полной зависимости союзников блока НАТО в вопросе оружейных поставок традиционно была основой всей стратегии альянса, хотя наибольшее значение оружейный бизнес имеет для США, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
Оружейная стратегия США и НАТО
У Турции есть право на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в ходе визита в Анкару генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В то же время меньше месяца назад представители НАТО комментировали сделку России и Турции совсем не в таких сдержанных и уважительных формулировках.
А министр обороны США Джеймс Мэттис и вовсе прямым текстом рекомендовал Турции не приобретать комплексы С-400, объясняя это их несовместимостью с системами противоракетной обороны Запада. Но как нам объяснил эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев, никаких проблем с совместимостью комплекса с ПВО НАТО не должно быть, что подтверждает успешный опыт по эксплуатации С-300 со стороны Греции, которая также является страной НАТО. Все эти проблемы остаются надуманными и легко решаемыми.
«Дело в том, что и раньше политика полной зависимости от оружейных поставок НАТО была основой всей стратегии альянса. Такой подход остается крайне выгодным именно для США, потому что те же Франция и Германия не проявляют соотносимой активности в оружейном экспорте. Если у Вашингтона не будет возможности привязать союзника к дорогому американскому оружию, пусть и не всегда самому лучшему, то тогда лишается смысла вся конструкция НАТО.
Для США поставки оружия — это очень большой бизнес, поэтому он обязательно должен подогреваться всякими «страшилками» насчет советской или российской угрозы, без угроз много оружия не продашь. Получается, что с одной стороны существуют определенные негласные правила, согласно которым вооружения и военная техника должны быть полностью унифицированными, но с другой стороны в состав НАТО входят суверенные государства, вправе самостоятельно выбирать поставщика. В НАТО пытаются крутиться между этими двумя несовместимыми вещами», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Возможные ограничения для Турции
И хотя ранее именно из-за отказа США предавать технологию производства Турции сорвалась сделка по покупке Patriot PAC-2, сейчас американская сторона пытается вновь вернуться к этому вопросу. Тот же Йенс Столтенберг последовательно предлагает Анкаре продолжать вести переговоры о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Но Турция извлекла выводы из прошлых попыток договориться с США, в то время как Россия наоборот проявила себя куда более сговорчивым партнером. Более того, Москва даже пошла навстречу Анкаре и передвинула сроки поставок с 2020 на середину 2019 года.
«Скорее всего, Турция все-таки действительно получит российские комплексы С-400, но после этого у нее могут начаться серьезные противостояния по линии военного сотрудничества с США. Во-первых, можно ожидать ограничений в вопросе поставок более совершенных видов вооружений, тех же F-35. Во-вторых, может быть осложнен обмен разведывательной информацией. Существует вероятность и других неприятностей, так как мы не один раз убеждались в мстительной сущности партнеров из США и НАТО», — резюмирует Виктор Надеин-Раевский.