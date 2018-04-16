Министерская разноголосица: деликатный Лавров против дерзкого Шойгу

Американцы в проведении своих внешнеполитических маневров всегда славились своей разноголосицей. Условно говоря, госсекретарь или советник по национальной безопасности играл роль если не «голубя», то вполне умеренного деятеля с его достаточно примирительными заявлениями, а министр обороны выступал откровенным «ястребом» с угрозами, всячески нагнетая обстановку. И аналитики во многих странах гадали, какая же стратегия США реальная. Соответственно, Вашингтон резко расширял для себя зону политического маневра.

Не знаю, пытаются ли у нас сейчас пойти по пути такой же разноголосицы, но очевидно, что заявления Сергея Шойгу и его министерства значительно отличаются от заявленных позиций МИДа и его шефа Сергея Лаврова . Отличаются не только более жесткой тональностью, но и фактурой. И примеров такой нашей разноголосицы хватает.

В частности, после очередного авиационного ракетного удара по позициям сирийских и иранских подразделений. Сергей Лаврой говорил об атаке, осуществленной «одним государством». И при этом выражал традиционную озабоченность, что вообще свойственно провайдерам нашей внешней политике.

А вот его военный коллега без обиняков обвинил в осуществлении воздушной атаки соседний Израиль . Причем общественности были сообщены даже некие подробности. Так, мы узнали, что израильская авиация выпустили свои ракеты по целям в Сирии , находясь в воздушном пространстве Ливана . Словом, если Лавров только намекал, не желая осложнять и без того накаленную обстановку вокруг Сирии, то Шойгу высказался прямо и резко: знаем кто и следим.

Другой пример касается якобы применения силами Башара Асада химического оружия в окрестностях Дамаска против мирных жителей. Вновь мы услышали о мидовской озабоченности и намек, что за всем этим рискованным фейком, циничной инсценировкой стоит… «спецслужба одной западной страны». Однако вновь никому не пришлось долго гадать о том, о какой спецслужбе идет речь. Слово взял Сергей Кужугетович и прямо, без мидовских экивоков обвинил в операции по дезинформации спецслужбы Великобритании

На фоне таких разных подходов к освещению событий вокруг Сирии возникает естественный вопрос: что это? Действительно, идет ли речь о согласованной министерской разноголосице, которая постоянно оставляет нам возможность использования во внешней политике тактику «кнута и пряника»? Это когда главный дипломат дает понять, что мы в курсе событий, но готовы закрыть на некие явления глаза ради достижения глобального компромисса. А министр обороны жестко предупреждает, что «красные линии» во многом уже пройдены и наш ответ будет очень жестким. Во всяком случае, одной озабоченностью не ограничимся.

Или же все-таки существуют значительные разногласия в международных подходах двух важнейших министерств, что спешат повлиять на формируемую политику нового правительства.

Хочется верить, что в ближайшие недели с этим вопросом будет больше ясности.