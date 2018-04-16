Насралла: ограниченный удар агрессора означает признание силы оси сопротивления 

Мы приводим фрагмент комментария Хасана Насраллы, касающийся американского удара по Сирии.
Насралла отметил, что американский ракетный удар был связан с прибытием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию. В последние несколько дней из-за угроз Трампа и его сообщений в «Твиттере» весь мир был в состоянии серьезной напряженности. А у Израиля, некоторых региональных стран и террористических группировок в Сирии возникли большие надежды.
Лидер ливанской «Хезболлы» заявил, что американцы знали об инсценировке «химатаки», поэтому ускорили темпы своих агрессивных действий и провели операцию до прибытия международной миссии для расследования предполагаемой химической атаки в Думе, которая должна была изучить реальное положение дел и представить отчет. Сирийским системам ПВО удалось перехватить большую часть американских ракет. Следует отметить успешное противостояние сирийских сил тройственной агрессии, а также мужество, храбрость и отвагу сирийских офицеров и солдат сирийской армии.
Хасан Насралла считает, что одной из целей американской атаки был терроризм и попытка деморализовать народ, сирийскую армию и ее союзников. Однако все произошло наоборот: их моральный дух укрепился, а надежды израильского врага и некоторых стран, которые сделали ставку на агрессию, были разрушены. Франция признала, что в обвинении сирийского государства руководствовалась фотографиями из соцсетей.
События, произошедшие в субботу на рассвете, осложнят политическое решение по Сирии, Женевский процесс и международные отношения. Одной из целей агрессии было запугивание и шантаж, которые не оправдались. Насралла отметил, что ограниченная агрессия против Сирии, несмотря на подстрекательства стран Залива и сионистских лобби, вызвана страхом перед широкомасштабной конфронтацией, которая может разжечь весь регион. Это само по себе свидетельствует о признании США военной силы Оси сопротивления.