Лукашевич призвал ОБСЕ бороться с реальными угрозами

США , Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Избирательное применение международного права, его «подгонка» под сиюминутные политические интересы становятся причиной возникновения долгосрочных очагов нестабильности и конфликтов, распространения терроризма, экстремизма, межрелигиозной и межэтнической вражды", — заявил Лукашевич, выступая на пятом заседании рабочей группы по структурированному диалогу.

Он подчеркнул, что грубая обвинительная риторика, применение силы против суверенных государств в обход СБ ООН на основе лжи и выдумок, односторонние санкции отдаляют формирование единого и неделимого сообщества равной и неделимой безопасности.

"Следует хотя бы постараться сделать все для предотвращения дальнейшей эскалации, наметить шаги к восстановлению доверия. Нужно коллективно оценить общие для всех угрозы, наращивать взаимодействие в борьбе с реальными, а не мифическими вызовами и угрозами. Убеждены, что ОБСЕ с ее концепцией всеобъемлющей и неделимой безопасности может и должна внести свой вклад в широкие дискуссии по всему комплексу упомянутых проблем, — заключил постпред.

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