Ещё
Лукашевич призвал ОБСЕ бороться с реальными угрозами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич призвал ОБСЕ бороться с реальными угрозами 

РИА Новости 45 минут назад
ВЕНА, 16 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на фоне последних событий в Сирии призвал сделать все для предотвращения дальнейшей эскалации и наращивать взаимодействие в борьбе с реальными вызовами и угрозами.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
"Избирательное применение международного права, его «подгонка» под сиюминутные политические интересы становятся причиной возникновения долгосрочных очагов нестабильности и конфликтов, распространения терроризма, экстремизма, межрелигиозной и межэтнической вражды", — заявил Лукашевич, выступая на пятом заседании рабочей группы по структурированному диалогу.
Он подчеркнул, что грубая обвинительная риторика, применение силы против суверенных государств в обход СБ ООН на основе лжи и выдумок, односторонние санкции отдаляют формирование единого и неделимого сообщества равной и неделимой безопасности.
"Следует хотя бы постараться сделать все для предотвращения дальнейшей эскалации, наметить шаги к восстановлению доверия. Нужно коллективно оценить общие для всех угрозы, наращивать взаимодействие в борьбе с реальными, а не мифическими вызовами и угрозами. Убеждены, что ОБСЕ с ее концепцией всеобъемлющей и неделимой безопасности может и должна внести свой вклад в широкие дискуссии по всему комплексу упомянутых проблем, — заключил постпред.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции Турецкая операция осложнила гуманитарную ситуацию в Сирии, считают в ЕС В Турции поддержали шаги по вступлению в НАТО Грузии и Македонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки317
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии130
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение82
Центробанк поменял планы84
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение