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Столтенберг: присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса
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Столтенберг: присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 17 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил планы по военному присутствию альянса на севере Сирии. Об этом он сообщил в интервью Анатолийскому агентству во вторник.
"Сейчас никаких запросов или планов о военном присутствии НАТО на севере Сирии нет. Таких планов нет по различным причинам. Одна из них заключается в том, что конфликт там крайне сложный, а присутствие альянса не поможет урегулированию", — сказал он.
Столтенберг при этом напомнил, что «НАТО присутствует в Турции и оказывает ей содействие в сферах разведки, противовоздушной обороны, усиления военно-морского присутствия и учениях».
Коснувшись ситуации в Ираке, генсек альянса выразил надежду, что «в июле начнется учебная миссия НАТО» в этой стране.
"Ее детали до конца еще не обговорены. В настоящий момент мы работаем над программой подготовки солдат и офицеров сил безопасности Ирака. Хотим помочь Ираку создать свои военные школы и академии, чтобы страна сама готовила преподавателей для работы в них", — сказал он.
Столтенберг указал, что такая работа ведется «совместно с Багдадом», а «Турция объявила, что окажет поддержку в этой миссии».
ТАСС: последние новости
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