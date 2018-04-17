Столтенберг: присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса

"Сейчас никаких запросов или планов о военном присутствии НАТО на севере Сирии нет. Таких планов нет по различным причинам. Одна из них заключается в том, что конфликт там крайне сложный, а присутствие альянса не поможет урегулированию", — сказал он.

Столтенберг при этом напомнил, что «НАТО присутствует в Турции и оказывает ей содействие в сферах разведки, противовоздушной обороны, усиления военно-морского присутствия и учениях».

Коснувшись ситуации в Ираке , генсек альянса выразил надежду, что «в июле начнется учебная миссия НАТО» в этой стране.

"Ее детали до конца еще не обговорены. В настоящий момент мы работаем над программой подготовки солдат и офицеров сил безопасности Ирака. Хотим помочь Ираку создать свои военные школы и академии, чтобы страна сама готовила преподавателей для работы в них", — сказал он.

Столтенберг указал, что такая работа ведется «совместно с Багдадом», а «Турция объявила, что окажет поддержку в этой миссии».