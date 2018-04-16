Трамп повернулся лицом к Катару

Очень маленькая проблема

Предположения о возможном изменении подхода Саудовской Аравии к катарскому кризису могли появиться после того, как в начале апреля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил короля Салмана бен Абдель Азиза преодолеть разногласия во взаимоотношениях с Катаром.

Подтверждением серьезности намерений Вашнгтона стали визит в США эмира Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и его личная встреча с Трампом. Практическим итогом этого события стал договор о продаже американцами высокоточных ракет на общую сумму $300 млн Общий мотив линии Белого дома понятен — необходимо вернуть единство среди арабских стран Персидского залива для совместного противостояния Ирану . Однако такая позиция — это серьезное изменение подхода США. В самом начале кризиса Дональд Трамп публично поддержал саудитов и ОАЭ.

Более того, решение о блокаде Катара Эр-Рияд принял только после того, как убедился в поддержке этой затеи со стороны Вашингтона. Вряд ли нынешние перемены могут быть встречены саудитами с пониманием. На минувшем саммите ЛАГ вопрос о Катаре даже не включили в повестку. Объясняя причины, министр иностранных дела Саудовской Аравии ответил:

«Потому что Катар не стоит на повестке дня. Это не такой важный вопрос и не такая большая проблема. Это очень, очень маленькая проблема».

В поисках альтернативы

Изменение отношения США к блокаде Катара показывают, что главной задачей Трампа остаётся изоляция Ирана. Первоначальный план по принуждению страны к более сговорчивой политике результата не дал. Обвинения в поддержке террористов Доха отвергла, а в самом бойкоте увидела посягательство на собственный суверенитет.

Владимиром Путиным. Более того, попытка снизить негативные последствия от блокады подтолкнула Катар к поиску альтернативных сторон для взаимодействия. Страна нормализовала отношения с Ираном, а также укрепила стратегическое сотрудничество с Турцией . Кроме того, Доха попыталась углубить свои связи с Россией . Так, за несколько недель до поездки в США эмир Катара встретился в Москве

Налаживание контактов с Ираном, Россией и Турцией, которые на сегодняшнем этапе являются ключевыми партнерами в вопросе сирийского урегулирования, способствовало пересмотру Катаром своей позиции по Сирии

Судя по всему, именно Катар и Турция оказали влияние на оппозиционные фракции в Восточной Гуте, которые получали военную поддержку от Дохи. В результате этого группы согласились покинуть эту территорию и перейти в район Идлиба. Позиция Катара напрямую подрывает единство арабского мира по неприятию политики Ирана и России в Сирии. Этот вопрос имеет особое значение для Вашингтона в связи с инициированной Трампом активизацией сирийского направления.

Особую обеспокоенность США взывают разговоры о заинтересованности Дохи в покупке российского вооружения: зенитных ракетных комплексов С-400, «Тор», «Панцирь», а также вертолетов Ка-52. Вероятно, именно с этим связан договор о продаже американских ракет Катару, заключенный в США. Не стоит также забывать о том, что на территории Катара располагается американская военная база.

В целом же, несмотря на изначальную поддержку Вашингтоном изоляции Катара, позиция США в отношении Дохи с самого начала была значительно более умеренной, нежели у Саудовской Аравии и ОАЭ. Это позволило Трампу сменить риторику. Однако первые попытки примерить страны Персидского залива плодов не дали.

Непримиримость Эр-Рияда

В 2013 году саудовцы уже организовали «тихий переворот» в Катаре, сместив при поддержке ОАЭ и внутренней оппозиции шейха Хамада бин Халифа аль-Тани. Последний был вынужден отречься от престола в пользу своего сына — наследного принца шейха Тамима. В результате этих изменений Доха значительно снизила степень собственной самостоятельности во внешней политике. Однако нынешние требования Саудовской Аравии, по мнению катарской элиты, напрямую угрожают суверенитету страны и поэтому являются неприемлемыми.

Попытка Вашингтона оказать давление на саудовцев ради примирения с Катаром ставит под сомнение политику Эр-Рияда по достижению лидерства в исламском мире.

Саудовская Аравия, претендующая на особую политическую роль, сталкивается с серьезной оппозицией даже в рамках ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).

Помимо Дохи, самостоятельность в Персидском заливе проявляют Кувейт Оман , которые также готовы выстраивать отношения с Ираном. Поэтому изоляция Катара — это ещё и попытка вернуть себе безоговорочное лидерство в ССАГПЗ, который Эр-Рияд привык рассматривать в качестве своей «карманной структуры». Отказ от блокады может сильно ударить по амбициям саудовцев.

Таким образом, на сегодняшний момент у Саудовской Аравии достаточно причин проигнорировать призывы Дональда Трампа к примирению с Катаром. Другой вопрос, что в случае усиления давления Вашингтона угроза конфронтации с США может стать еще более веским доводом для Эр-Рияда, нежели упомянутые причины.