Губернатор Югры вернулась из Сирии

Глава региона Наталья Комарова прилетела в Ханты-Мансийск и встретилась с журналистами. Она рассказала об итогах работы в Сирии и о перспективах сотрудничества.

Наталья Комарова поделилась впечатлениями о поездке: «Мы проехали три поселения. Это сопоставимо с тем, что помнят наши ветераны — камня на камне не осталось, и по сути, нет ни одного живого здания. Но люди пытаются восстановить свой дом и продолжать жить».

Дамаске Наталья Комарова встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом и пригласила его посетить Югру . На что тот ответил: «Я был бы очень рад посетить ваш регион. Я бы хотел лучше узнать людей и место, где они живут».

Наталья Владимировна отметила, что сирийскому народу сейчас очень нужна поддержка. От Югры дети Центра соцзащиты получили канцелярские принадлежности и сувениры. Их губернатор вручила лично. Также было решено, то из Югры в Сирию начнутся поставки пиломатериалов и оборудования для нефтегазодобывающей сферы. Взамен заграничные партнеры предложили поделиться наработанными механизмами и проектами по развитию индустриальных парков и свободных экономических зон.

Напомним, что во время рабочего визита губернатор оказалась свидетелем ракетного обстрела сирийских аэродромов Дювали, Думейр, Блэи, Шайрат, Меззе и Хомс (все ракеты, кроме двух, долетевших до Меззе, и трех, долетевших до Хомса, были сбиты). Несмотря на авиаудар, работа делегации была продолжена.