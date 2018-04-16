Трамп планировал атаковать российские объекты в Сирии

Кто и почему его остановил

После бомбежек Сирии в ночь на субботу, 14 апреля, американская пресса стала открывать новые подробности готовившегося удара. По сообщениям СМИ, Дональд Трамп рассматривал в качестве одного из вариантов даже атаку объектов российской ПВО на сирийской территории, однако президента отговорили от такого сценария. Кроме того, Белый дом вновь заявляет о намерении вывести американский военный контингент из Сирии «как можно скорее».

Пока в масс-медиа и соцсетях обсуждают параллели между твитом Трампа о том, что «Миссия завершена», и тем, как Джордж Буш-младший в 2003 г. объявил о «победе» в войне в Ираке (за его спиной тогда висел банер со «миссия выполнена»), американское издание The Wall Street Journal сообщило, что министр обороны США предложил Трампу три варианта удара по Сирии. Первый вариант предусматривал обстрел только тех объектов, которые, по данным Пентагона, имели непосредственное отношение к производству химоружия. Следующий сценарий предполагал более внушительный список целей, так как удары планировалось нанести по сирийским пунктам командования и военным исследовательским центрам. Третья и наиболее дерзкая возможная версия предусматривала атаки по позициям российских сил ПВО. Цель этого плана заключалась в том, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима», однако в таком случае существовал риск ответного удара со стороны России

Если верить данным The Wall Street Journal , Трамп склонялся именно к третьему варианту и хотел нанести удары по российским и иранским объектам в Сирии. Но министр обороны США Джеймс Мэттис привел определенные доводы, которые убедили президента принять «гибридный» вариант. В итоге были поражены объекты гражданской и военной инфраструктуры Сирии, по официальным данным, жертв среди мирного населения, а также потерь личного состава сирийской армии нет.

Между тем единодушия в американском политическом истеблишменте действиями Трампа на сирийском направлении нет. Если одни недовольны самим фактом нанесения удара без одобрения со стороны Конгресса, то другие считают, что атака против Асада была чересчур слабой и неэффективной.

«В принципе американский Конгресс недоволен поведением Трампа, потому что там надеялись на большую согласованность действий. — комментирует «КВ» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра БОРИСОВА . — Законодательно президент имел право провести эту атаку. Он также мог согласовать с конгрессом свои действия. С другой стороны, Трамп предупредил заранее о намерении произвести атаку. Конгресс теоретически мог пресечь эту попытку на законодательном уровне. Противоречия с Конгрессом кроются не в гуманитарном характере операции, а в том, что Трамп недостаточно с ними это согласовал. Есть и отдельные личности такие как Рон Пол Берни Сандерс , которые активно и агрессивно выступают против Трампа.

Данная ситуация с ударами по сирийским объектам похожа на историю с Тонкинским заливом во время Вьетнамской войны, когда американцы разбомбили весь залив, а советские корабли не затронули. Сейчас в Сирии США подчеркнули, что воют не с не Россией. Так как вступать в горячую войну в данный момент, тем более с таким противником как Россия, — перебор даже для неоконсерваторов».