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Столтенберг: Турция играет ключевую роль в составе НАТО
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Столтенберг: Турция играет ключевую роль в составе НАТО 

ТАСС 22 минуты назад
АНКАРА, 16 апреля. /ТАСС/. Турция делает очень многое для НАТО, она играет ключевую роль для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Haberturk.
"Турция — это союзник, который играет ключевую роль в составе альянса. Турция вносит серьезный вклад для обеспечения общей безопасности и в вопросах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС). Турция делает очень многое для НАТО", — сказал он.
Столтенберг также рассказал, что он обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу операцию «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн, операцию США и их союзников в Сирии. «Ни один союзник НАТО не пострадал столь сильно от терроризма как Турция», — подчеркнул генсек альянса.
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