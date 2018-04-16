Ещё
МИД Турции раскритиковал Макрона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чавушоглу назвал популистским заявление Макрона о разладе Москвы и Анкары из-за Дамаска 

RT на русском 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал популистским заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что удары США и союзников по Сирии разделили Москву и Анкару.
«Многие наши западные друзья делают популистские заявления. Мы ждём от него (Макрона. — RT) заявлений, которые больше подходят к уровню президента», — заявил Чавушоглу.
По его словам, тот факт, что Россия и Турция имеют разные точки зрения на происходящее в Сирии, не означает, что страны должны прервать сотрудничество.
Он добавил, что отношения Турции с Россией такие же прочные, как и раньше.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесение ударов США, Великобританией и Францией по Сирии является правильным. Между тем российский лидер Владимир Путин назвал удар США и их союзников по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
RT на русском: последние новости
Главы МИД стран ЕС согласовали единую позицию по Сирии Пушков: вся ракетная операция США пронизана ложью Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии228
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Центробанк поменял планы29
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение