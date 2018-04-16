МИД Турции раскритиковал Макрона

Чавушоглу назвал популистским заявление Макрона о разладе Москвы и Анкары из-за Дамаска

«Многие наши западные друзья делают популистские заявления. Мы ждём от него (Макрона. — RT) заявлений, которые больше подходят к уровню президента», — заявил Чавушоглу.

По его словам, тот факт, что Россия и Турция имеют разные точки зрения на происходящее в Сирии, не означает, что страны должны прервать сотрудничество.

Он добавил, что отношения Турции с Россией такие же прочные, как и раньше.