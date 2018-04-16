МИД Турции раскритиковал Макрона

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал популистским заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что удары США и союзников по Сирии разделили Москву и Анкару.
«Многие наши западные друзья делают популистские заявления. Мы ждём от него (Макрона. — RT) заявлений, которые больше подходят к уровню президента», — заявил Чавушоглу.
По его словам, тот факт, что Россия и Турция имеют разные точки зрения на происходящее в Сирии, не означает, что страны должны прервать сотрудничество.
Он добавил, что отношения Турции с Россией такие же прочные, как и раньше.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесение ударов США, Великобританией и Францией по Сирии является правильным. Между тем российский лидер Владимир Путин назвал удар США и их союзников по Сирии актом агрессии против суверенного государства.