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Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс считает «Белые каски» «организацией фейков»
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Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс считает «Белые каски» «организацией фейков» 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал сирийскую НПО «Белые каски» «организацией фейков», занятой «производством пропаганды для джихадистов и террористов». Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Испании, сообщает в понедельник израильская газета Haaretz.
"Уверен, что «Белые каски» являются организацией фейков, производящей пропаганду для джиахадистов и террористов", — сказал Уотерс. «Пропаганда „Белых касок“ склоняет нас к тому, чтобы мы начали убеждать наши правительства сбрасывать бомбы на людей в Сирии», — добавил бывший лидер Pink Floyd, чьи высказывания цитирует Haaretz.
По данным издания, это заявление Роджерс сделал на концерте в Испании в пятницу — за день до того, как 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Ни одна из ракет не входила в зону ответственности средств ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме, российские противовоздушные комплексы не применялись.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 16 апреля в этом городе должны начать работу эксперты ОЗХО, которые прибыли в Сирию специально для того, чтобы провести собственное расследование.
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