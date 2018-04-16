Турецкая операция осложнила гуманитарную ситуацию в Сирии, считают в ЕС

"Турецкая военная операция на северо-западе Сирии еще больше осложнила ситуацию, привела к значительному перемещению местного населения…", — говорится в документе.

"ЕС выражает глубокую озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии, в частности, в районе Африна после турецкой военной операции и подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения безопасного, беспрепятственного и незамедлительного доступа для гуманитарных организаций", — сказано в заключениях.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>