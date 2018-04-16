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Турецкая операция осложнила гуманитарную ситуацию в Сирии, считают в ЕС
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Турецкая операция осложнила гуманитарную ситуацию в Сирии, считают в ЕС 

РИА Новости 43 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ЕС считает, что турецкая военная операция на северо-западе Сирии еще больше осложнила гуманитарную ситуацию, говорится в согласованных в понедельник главами МИД стран ЕС заключениях по сирийской тематике.
"Турецкая военная операция на северо-западе Сирии еще больше осложнила ситуацию, привела к значительному перемещению местного населения…", — говорится в документе.
"ЕС выражает глубокую озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии, в частности, в районе Африна после турецкой военной операции и подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения безопасного, беспрепятственного и незамедлительного доступа для гуманитарных организаций", — сказано в заключениях.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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