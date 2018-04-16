Минобороны: в Восточной Гуте налаживается процесс мирной жизни

Ситуация в Восточной Гуте остаётся стабильной, налаживается процесс мирной жизни. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что ключевым направлением деятельности Центра по примирению является проведение мероприятий по возвращению мирных жителей в населённые пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

«В городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо— и электроснабжение в городе», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Подчёркивается, что «в Восточную Гуту вернулись в свои дома 3 741 мирный житель, из них в город Дума — 450 человек».

«Общее количество возвратившихся к местам прежнего проживания в Восточной Гуте составило 59 003 мирных жителя, в том числе в городе Дума — 860 человек», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что вывод боевиков из Думы завершён.