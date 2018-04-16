Евросоюз назвал условие помощи в восстановлении Сирии 

ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только при устойчивом политическом переходе, согласованном всеми сторонами конфликта, сказано в заявлении после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, передаёт РИА «Новости».
«ЕС вновь заявляет, что будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только тогда, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход, согласованный сторонами сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета безопасности ООН и Женевского заявления 2012 года, станет прочным», — сказано в заявлении.
В документе отмечается, что Брюссель будет стремиться к увеличению помощи населению Сирии, но исходить из того, чтобы легитимное правительство в Дамаске «не получало от этого выгоды».
Вооружённый конфликт на территории Сирии длится с марта 2011 года. Мирное урегулирование ситуации является предметом обсуждения на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала войны попыткой собрать в рамках одной переговорной площадки широкий состав участников, поддержавших прекращение огня.