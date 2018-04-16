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В поисках доказательств: бесстрашная журналист CNN обнюхала «жертв химатаки» в Думе
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В поисках доказательств: бесстрашная журналист CNN обнюхала «жертв химатаки» в Думе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее США обвиняли сирийское правительство в применении химоружия против мирных жителей, но позже признали, что доказательств этому нет.
На американском телеканале CNN появился сюжет, в котором журналист Арва Деймон общается с людьми, которые «выжили» в Думе, после якобы прошедшей там химической атаки, и из-за которой США и начали ракетные удары по Сирии 14 апреля.
Корреспондент в поисках в «отравляющего вещества», принюхивается к людям, которые уехали из Думы, прикасается к их вещам, некоторые предметы даже обнюхивает. Примечательно, что женщина находится без какой-либо защиты.
Напомним, ранее Соединенные Штаты обвиняли сирийское правительство в применении химоружия против мирных жителей, но в результате были вынуждены признать, что прямых доказательств этому нет.
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