В поисках доказательств: бесстрашная журналист CNN обнюхала «жертв химатаки» в Думе

Ранее США обвиняли сирийское правительство в применении химоружия против мирных жителей, но позже признали, что доказательств этому нет.

На американском телеканале CNN появился сюжет, в котором журналист Арва Деймон общается с людьми, которые «выжили» в Думе , после якобы прошедшей там химической атаки, и из-за которой США и начали ракетные удары по Сирии 14 апреля.

Корреспондент в поисках в «отравляющего вещества», принюхивается к людям, которые уехали из Думы, прикасается к их вещам, некоторые предметы даже обнюхивает. Примечательно, что женщина находится без какой-либо защиты.

Напомним, ранее Соединенные Штаты обвиняли сирийское правительство в применении химоружия против мирных жителей, но в результате были вынуждены признать, что прямых доказательств этому нет.