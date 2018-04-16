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Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках «сирийского зарина»
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Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках «сирийского зарина» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии. Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, «прежде жили в Гуте и Думе». Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, от которого якобы «идет сильный химический запах».
Владельцы этой вещи: мама с маленькой дочкой при этом стоят рядом — живые и здоровые. И непохоже, чтобы они пережили воздействие какого-либо боевого отравляющего вещества, сообщает телеканал «Россия 24». Более того, ребенок возится с рюкзаком, и достает оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья.
Президент США Дональд Трамп ранее на основе фальсифицированного видео о химатаке в сирийской Думе нанес по Сирии массированных ракетный удар. При этом сделано это было в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Дамаск пригласил в Думу миссию экспертов Организации по запрету химоружия (ОЗХО).
Это при том, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы — город покинула 21 тысяча вооруженных людей и членов их семей. После ракетного удара по Сирии в Думе у крупного оставшегося склада оружия боевиков вспыхнули перестрелки между охраной склада и подразделениями Нацгвардии Сирии. Боевики также стремятся помешать прибытию на место экспертов ОЗХО. Более того, постпред России при ОЗХО отметил, что Вашингтон стремится подорвать авторитет этой уважаемой международной организации.
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