Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках «сирийского зарина»

На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии . Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, «прежде жили в Гуте и Думе ». Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, от которого якобы «идет сильный химический запах».

Владельцы этой вещи: мама с маленькой дочкой при этом стоят рядом — живые и здоровые. И непохоже, чтобы они пережили воздействие какого-либо боевого отравляющего вещества, сообщает телеканал «Россия 24». Более того, ребенок возится с рюкзаком, и достает оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья.