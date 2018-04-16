Лидер группы Pink Floyd осудил бомбардировки Сирии во время концерта

Ричард Уоттерс призвал людей не верить пропаганде и попросил правительство перестать вмешиваться в конфликты.

Роджер Уоттерс, один из основателей и лидер группы Pink Floyd, высказал свое мнение о сирийских бомбардировках прямо во время концерта в Испании , городе Барселоне.

По его мнению, как бы это ни было сложно, необходимо научиться отличать пропаганду от правдивой информации.

Уоттерс назвал произошедшую атаку на Сирию , проведенную США вместе с Великобританией Францией , колоссальной ошибкой.

«Если мы будем верить пропаганде, мы будем только подталкивать наше правительство на военные действия», — заявил музыкант.

По его словам, за этой пропагандой якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаки стоит организация «Белые каски».

«Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы», — подчеркнул Уоттерс.

Сразу после его речи в зале раздались оглушительные аплодисменты и поощрительные возгласы зрителей.