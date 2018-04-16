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Лидер группы Pink Floyd осудил бомбардировки Сирии во время концерта
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Лидер группы Pink Floyd осудил бомбардировки Сирии во время концерта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ричард Уоттерс призвал людей не верить пропаганде и попросил правительство перестать вмешиваться в конфликты.
Роджер Уоттерс, один из основателей и лидер группы Pink Floyd, высказал свое мнение о сирийских бомбардировках прямо во время концерта в Испании, городе Барселоне.
По его мнению, как бы это ни было сложно, необходимо научиться отличать пропаганду от правдивой информации.
Уоттерс назвал произошедшую атаку на Сирию, проведенную США вместе с Великобританией и Францией, колоссальной ошибкой.
«Если мы будем верить пропаганде, мы будем только подталкивать наше правительство на военные действия», — заявил музыкант.
По его словам, за этой пропагандой якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаки стоит организация «Белые каски».
«Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы», — подчеркнул Уоттерс.
Сразу после его речи в зале раздались оглушительные аплодисменты и поощрительные возгласы зрителей.
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