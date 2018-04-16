«Уйти с шумом»: сценарий «безопасного поражения» США в Сирии

Трамп, возможно, и настаивал на ударе по российским объектам в Сирии, однако на деле США ни в коем случае на это пойти не могли. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.
"Сейчас, по итогам удара Штатов по Сирии, Вашингтон расскажет о разных вариантах атаки, которые рассматривал Трамп — такие заявления вполне можно рассматривать как часть информационной игры. К примеру, в рамках оправдательной риторики — дескать, рассматривались варианты, предполагавшие масштабные разрушения и множество жертв, но Белый дом в итоге проявил гуманность. Однако борьба за методы во внешней политике в администрации президента США действительно идет нешуточная.
Один из самых радикальных ястребов, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, скорее всего, настаивал на варианте удара по российским объектам, более умеренный Мэттис явно должен был этому противостоять. Но нужно понимать: сейчас Вашингтон делает все, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Сирийская операция обнажила сразу ряд слабостей США, что сейчас заставляет американские правительство делать все, чтобы не потерять лицо", — отмечает аналитик.
Американские СМИ со ссылкой на внутренние источники в Белом доме сообщили: Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого. Якобы Мэттис представил Белом дому три варианта атаки — первый предусматривал нанесение ударов по объектам, якобы связанных с химоружием. Второй расширял список целей на пункты командования сирийской армии. Третий вариант подразумевал вероятное поражение российских ПВО в Сирии. Трамп, по словам журналистов, выбрал самый умеренный первый сценарий.
"Атака на Сирию показала неспособность США вести эффективные боевые действия — 70% хваленых американских ракет "Томагавк" были перехвачены давно устаревшими средствами сирийских ПВО. Причем каждая ракета в среднем стоит 1,5 млн долларов, то есть за полтора часа Штаты потеряли 150 млн долларов и нанесли мизерный ущерб. Пиар-акция оказалась очень дорогой, а в итоге выстрел оказался холостым.
Как Штаты собираются в таких условиях воевать на два фронта с высокотехнологичными РФ и Китаем — этим вопросом сейчас задаются аналитики всего мира. И ясно, что США сделали все, чтобы не затронуть ударами дислокацию войск РФ. Вашингтон показал: Запад Россию боится и уважает. И единственным инструментом прессинга нашей страны у Штатов остаются многочисленные пакеты санкций, принимаемые чуть не еженедельно. Подавляющее большинство из них бесполезны, что еще ярче демонстрирует бессилие Вашингтона в противостоянии с Москвой", — подчеркивает политолог.
"Уйти с шумом"
Удар по объектам гражданской и военной инфраструктуры Сирии самолеты и корабли США, Франции и Великобритании нанесли в субботу в 03:42 мск. Согласно данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет средства ПВО Сирии смогли сбить 71. Президент РФ Владимир Путин назвал эту атаку грубейшим нарушением норм международного права и нарушением Устава ООН.
Поводом для удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в Думе. По заявлению американцев, в этом сирийском городе тогда было использовано химоружие. Утверждения об этом распространили некоторые НПО, среди которых "Белые каски". Про эту организацию в Минобороны РФ сообщали, что она не является источником достоверной информации. 9 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон провел обследование Думы, но не обнаружил там следов применения химического оружия. В субботу в Дамаск приехали специалисты Организации по запрещению химического оружия.
"Тактически Белый дом, естественно, будет заявлять о своей победе по итогам ракетного удара, но в стратегическом плане для США эта операция — полный провал. Трамп все настойчивее заявляет, что намерен вывести американские войска из Сирии, но еще свежи уроки Вьетнама — Штатам необходимо сохранить лицо. Из конфликта допустимо выходить только с победой. Однако цели Вашингтона в Сирии не достигнуты — режим Башара Асада не смещен, процесс межсирийского урегулирования остановить американцы тоже не в силах.
Вполне вероятно, США готовят себе идеологическую базу для отхода. Нужно было отработать ракетные удары по малозначимым объектам, ни в коем случае не зацепив русских. Этим Штаты показывают союзникам и всему миру, что способны на яркие акции. А впоследствии этот эпизод будет упоминаться постоянно: Вашингтон показал свою безоговорочную мощь в Сирии, а ушел оттуда потому, что присутствие войск более не требуется.
То есть в долгосрочной перспективе ракетный удар обеспечит легенду для частичного ухода из Сирии без репутационных потерь. Вывод войск и свертывание баз, возможно, планируется на перспективу, и уже сейчас для этого готовят идеологическое обоснование", — заключает Константин Блохин.