«Уйти с шумом»: сценарий «безопасного поражения» США в Сирии

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"Перемелет нападавших как мельница": генерал-лейтенант РФ объяснил значение поставок С-300 для ПВО Сирии

ПВО РФ уже ждут новые и "умные" ракеты Трампа: чем США собираются ударить по Сирии