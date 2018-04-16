Студенты из Турции разработали игру по мотивам операции в Африне

АНКАРА , 16 апр — РИА Новости . Студенты университета Неджметтина Эрбакана в турецкой Конье разработали мобильную игру Afrin SİHA по мотивам операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в сирийском Африне , передает в понедельник агентство Anadolu.

Как сообщает агентство, студенты инженерного факультета Зекерия Акгюль и Ахмет Кючюк приступили к разработке игры в первые дни операции ВС Турции по очистке Африна от курдских формирований. Игра состоит из пяти уровней: районы Бюльбюль, Шеран, Мабатлы, Джендерес и город Африн. Игрок должен при помощи беспилотников обеспечить защиту сел в районе Африна, уничтожить конвой и объекты курдских формирований.

В игре использованы реальные кадры уничтожения ВС Турции объектов курдских сил в рамках операции «Оливковая ветвь». После того, как пользователь пройдет все уровни, появляются видеокадры, на которых турецкие солдаты водружают флаг своей страны в городе Африн.

Скриншот игры Afrin SİHA — Opr. Zeytin Dalı

Отмечается, что игру можно скачать бесплатно на все мобильные устройства, работающие на платформах IOS и Android.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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