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Студенты из Турции разработали игру по мотивам операции в Африне
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Студенты из Турции разработали игру по мотивам операции в Африне 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Студенты университета Неджметтина Эрбакана в турецкой Конье разработали мобильную игру Afrin SİHA по мотивам операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в сирийском Африне, передает в понедельник агентство Anadolu.
Как сообщает агентство, студенты инженерного факультета Зекерия Акгюль и Ахмет Кючюк приступили к разработке игры в первые дни операции ВС Турции по очистке Африна от курдских формирований. Игра состоит из пяти уровней: районы Бюльбюль, Шеран, Мабатлы, Джендерес и город Африн. Игрок должен при помощи беспилотников обеспечить защиту сел в районе Африна, уничтожить конвой и объекты курдских формирований.
В игре использованы реальные кадры уничтожения ВС Турции объектов курдских сил в рамках операции «Оливковая ветвь». После того, как пользователь пройдет все уровни, появляются видеокадры, на которых турецкие солдаты водружают флаг своей страны в городе Африн.
Скриншот игры Afrin SİHA — Opr. Zeytin Dalı
Отмечается, что игру можно скачать бесплатно на все мобильные устройства, работающие на платформах IOS и Android.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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