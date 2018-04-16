Согласована единая позиция по Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
«Министры иностранных дел одобрили заключения по Сирии, вскоре они будут доступны. Единая позиция ЕС», — написала она в Twitter.
🇪🇺Foreign Ministers adopted conclusions on #Syria, soon to be available at @EUCouncilPress. United #EU position. — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) April 16, 2018
Ранее главы МИД стран ЕС призвали к немедленному и независимому расследованию событий в Сирии.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии, большая часть которых были сбиты силами сирийской ПВО.