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Согласована единая позиция по Сирии
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Главы МИД стран ЕС согласовали единую позицию по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
«Министры иностранных дел одобрили заключения по Сирии, вскоре они будут доступны. Единая позиция ЕС», — написала она в Twitter.
Ранее главы МИД стран ЕС призвали к немедленному и независимому расследованию событий в Сирии.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии, большая часть которых были сбиты силами сирийской ПВО.
RT на русском: последние новости
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