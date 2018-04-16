В Восточной Гуте почти 60 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В сирийской Восточной Гуте в свои дома возвратились 59 тысяч мирных жителей, в том числе в город Дума — 860 человек, сообщает Минобороны РФ.
"Общее количество возвратившихся к местам прежнего проживания в Восточной Гуте составило 59 003 мирных жителя, в том числе в городе Дума — 860 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за вчерашний день в Восточную Гуту вернулись в свои дома 3 741 мирный житель, из них в город Дума — 450 человек.
Как сообщается, ситуация в Восточной Гуте стабильная, налаживается мирная жизнь. Основным направлением деятельности Центра по примирению на данный момент являются мероприятия по скорейшему возвращению мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.
"С этой целью осуществляется постоянное взаимодействие с Комитетом национального примирения и администрациями населенных пунктов Восточной Гуты", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, в городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо— и электроснабжение в городе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>