Как Украина теряет Азовское море — «РИА Новости Украина»

В Киеве надеются, что со дня на день начнется атака американских ВВС на российские объекты в Сирии , после чего США сотрут Россию в порошок. Зря надеются. Ситуация в Сирии скоро стабилизируется, а противостояние России и США переместится на Украину

В любом серьезном противостоянии каких-либо сторон решающую роль играет стратегия. Именно по этой причине великий русский полководец Александр Суворов не проиграл ни одного сражения — даже в тех случаях, когда противник обладал куда большими ресурсами и численностью войск: он умел просчитывать последствия своих действий. Особенно важен просчет последствий того или иного решения сегодня, в эпоху противостояния ядерных держав.

В нынешнем конфликте военных сверхдержав в Сирии, когда США грозит России запусками «умных» ракет, очень важно пройтись по всей цепочке причинно-следственных связей. Так, если целями американских ракет станут не только сирийские, но и российские объекты, ВКС РФ явно не ограничатся мерами защиты и вынуждены будут ответить ударом по источнику запуска ракет — эсминцам США. Следствием чего станет атака американской авиации на российские корабли. А это, в свою очередь… В общем, таков клубок эскалации противоборства. И логику этой эскалации, как я полагаю, хорошо понимает Дональд Трамп (иначе бы он не был мастером сделки). Думаю, удара по российским объектам в Сирии не будет; максимум, на что решатся в ближайшие дни и недели американские ястребы, это удар по сирийским правительственным объектам.

В этом случае Россия не перейдет грань, отделяющую оборону от контрнаступления, а американские военные смогут продолжить атаки тактического характера на президента Сирии Башара Асада и Россию, что приносит им немалые дивиденды. Вашингтон проиграл битву за Дамаск , но закрепился на северо-востоке Сирии — и это его вполне устраивает, поскольку именно здесь находятся основные нефтяные месторождения страны. Как американские военные будут обеспечивать контроль за этой территорией — предмет отдельного разговора.

Скажу главное: после раздела Сирии на зоны влияния России, США и Турции в регионе наступит относительное затишье. Противостояние же Вашингтона и Москвы переместится на Украину. Именно в таком контексте следует рассматривать последние антироссийские активности Киева, включая захваты украинскими пограничниками крымского сейнера «Норд» в Азовском море 25 марта и туапсинского сухогруза Seabreeze под Одессой 10 апреля

Очевидно, что аресты судов были осуществлены по команде из Киева, а тот, в свою очередь, получил добро от западных спецслужб. Понятно, что пленение экипажей и издевательства над ними — не самоцель. Похоже, Киев нашел еще одну (помимо транзита российского газа в Европу через территорию Украины) актуальную и многоаспектную тему, которая позволит ему находиться в эпицентре нового мирового конфликта на обозримую перспективу, и тема эта — статус Азовского и Черного морей. На кону — установление «международного» контроля над этими морями, а заодно и над проливами из Черного моря в Средиземное.

Румыния. Три причерноморских государства из шести (если не считать не признаваемой Западом Абхазии ) — это страны НАТО : Турция, Болгария Грузия и Украина — приоритетные партнеры альянса, которые вот-вот будут приняты в его состав. То есть под «международным» контролем в данном случае понимается контроль над акваториями названных морей со стороны НАТО.

Цель новой черноморской стратегии Запада — запереть Россию и ее флот в российских территориальных водах (12-мильная зона), одновременно использовав причерноморские страны НАТО как рычаг давления на Анкару , контролирующую Босфор и Дарданеллы. Плотно войдя в Черное море, военно-морские силы НАТО очевидно попытаются поставить на колени Турцию, завершить уничтожение нынешнего сирийского режима, а затем беспрепятственно выйти к границам Ирана

Одновременно с этим США и рядом европейских стран могут быть признаны «противоречащими международному праву» проходящие по дну Черного моря российские трубопроводы. Мечта киевских и иных русофобов состоит в том, чтобы контролировать российские энергетические проекты и получать от этого мзду — ровно так, как украинская ГТС давно стало средством шантажа России и способом отбора российского газа, а реализация проекта «Северный поток-2» зависит от позиции стран, мимо которых должен пройти российский газопровод. К сожалению, взаимодействие государств в пространстве Азовского, Черного и Мраморного морей, а также прохождение судов разных стран через проливы регулируется множеством двусторонних и международных соглашений и законов государств Причерноморья, нередко противоречащих друг другу.

Неурегулированность вопросов разграничения континентальных шельфов и исключительных экономических зон между Россией и Украиной, Абхазией и Грузией, Румынией и Болгарией и т.п. осложняет отношения между государствами региона и препятствует согласованному использованию в акватории Черного моря биологических и минеральных ресурсов. Помимо этого, в ряде сран региона в принципе отсутствуют нормативные акты, регулирующие деятельность во внутренних морских водах (Абхазия, Украина), территориальном море (Абхазия, Турция, Украина), в исключительной экономической зоне (Абхазия) и на континентальном шельфе (Абхазия, Румыния, Турция, Украина).

События последних десятилетий существенно меняли водные границы причерноморских государств. И чрезвычайная запутанность отношений между странами региона становится поводом для входа в Черное море международных «посредников».

Сегодня Украина опасается, что ввод в строй Крымского моста по факту приведет к тому, что перестанет действовать договор между двумя странами по Азовскому морю от 2003 года, хотя, увы, Киев сегодня делает все для того, чтобы его денонсировать, и разворачивает вокруг морской деятельности России одну конфликтную ситуацию за другой. Пентагон и американские спецслужбы охотно включаются в игру за статус Черного моря и контроль за проливами. Не случайно они начали строить свою военно-морскую базу в Очакове и намерены серьезно вложиться в морской порт в Аджарии.

Сегодня, когда внимание российского руководства отвлечено на защиту национальных интересов России на дальних подступах, на ближних подступах к нашим границам начинается новая антироссийская игра с активным участием военных стран НАТО. Но кто бы в итоге, ни победил в этой игре, больше всех пострадает Украина. Просто потому, что ее нынешние лидеры думают не о том, как бы принести больше пользы своей стране, но о том, как бы навредить России. И первым поражением Киева в морском противостоянии с Россией может стать утрата им контроля за Керченским проливом и свободного передвижения по Азовскому морю.

Источник публикации