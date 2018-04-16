Башар Асад выразил готовность посетить ХМАО 

Президент Сирии Башар Асад готов посетить Ханты-Мансийский АО по приглашению губернатора региона Натальи Комаровой, сообщает URA.RU.
«Как вежливый человек, как любой югорчанин я внесла это приглашение. Хочу отметить, что, действительно, президент Сирийской Арабской Республики очень живо отреагировал. Он готов к такой поездке, осталось только подготовиться», — отметила Комарова, добавив, что визит Асада в ХМАО может пройти без официальных публичных мероприятий, и носить исключительного частный характер.
Ранее издание сообщало, что Комарова в составе российской делегации побывала в Сирии. Там она заключила договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Речь идет об установлении прямых связей между компаниями, создании совместных предприятий и представительств, организации ярмарок, выставок и других мероприятий.
За время рабочей поездки Комаровой по Сирии была нанесена серия воздушных ударов армией США и ее союзников.