Башар Асад выразил готовность посетить ХМАО

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Посол России в Ливане заявил о готовности Москвы ответить на агрессию США в Сирии

В США сообщили о блокировке Россией полетов американских дронов над Сирией

Иран подтвердил гибель четырех своих граждан при авиаударе израильских ВВС по Сирии