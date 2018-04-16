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Асад решил съездить на Урал
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Асад решил съездить на Урал 

BFM.RU 21 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент Сирии Башар Асад принял приглашение приехать в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщила «Интерфаксу» губернатор ХМАО Наталья Комарова.
«Да, действительно он принял приглашение приехать в Югру. Он очень живо отреагировал. Он сказал, что готов. Осталось готовиться (к визиту)», — отметила глава региона.
Комарова стала первым руководителем российского региона, посетившим Сирию с начала конфликта. С 11 по 15 апреля глава ХМАО в составе делегации из РФ встретилась с президентом Башаром Асадом, с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Она посетила Дамаск, промышленный город Хассия в провинции Хомс и ряд предприятий в этом регионе.
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