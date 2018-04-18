Арабская весна. Югра и Сирия наводят мосты дружбы

Российская делегация не испугалась ракетной атаки коалиции западных стран, которую те устроили за якобы «использование режимом Асада химического оружия против мирного населения».

Будет ли мир в Сирии , какую помощь окажет Югра жителям этого ближневосточного государства, приедет ли Башар Асад по приглашению Натальи Комаровой в Югру — обо всем этом и многом другом глава Ханты-Мансийского автономного округа рассказала на встрече с журналистами региональных СМИ.

Поддержать, когда все отвернулись

По словам Натальи Комаровой, такие дружеские визиты крайне важны для страны, которая побеждает в войне: «Семь лет идет война на территории Сирии. И возвращение к мирной жизни быстрее и эффективнее будет тогда, когда есть союзники в этом — не в войне, а в мире. Никакой особенной подоплеки нет в этом отношении».

Визит в Арабскую Республику югорская делегация начала с города Хасия — промышленного центра провинции Хомс . Там работает большая часть сирийских производственных компаний. Югорчане побывали на автомобильном заводе «WDRVM», а также оценили промышленный кластер Хасии и подходы в создании инфраструктур. Затем глава округа отправилась в Дамаск , Пальмиру, Гуту. Встретилась с президентом страны Башаром Асадом, парламентариями, губернатором провинции Хомс.

По словам губернатора, сирийцы знают, что в сфере нефтегазодобычи Ханты-Мансийский автономный округ главный, если не единственный партнер. В Югре накоплен колоссальный опыт. Однако и Сирия также обладает и кадровым потенциалом, и возможностями в топливно-энергетическом комплексе. Другое дело, что сейчас сирийцам нужна помощь, чтобы реализовать эти возможности и за короткое время восстановить страну. Самые сильные эмоции югорчане получили от встреч с маленькими сирийцами.

«Мы встречались с сирийскими детьми. Так, в Хомсе работает государственное учреждение, которое сопровождает детей-сирот, одиноких пожилых граждан. Затем в Дамаске мы побывали в учреждении, которое патронирует президент САР. В нем обучаются и воспитываются дети погибших офицеров — героев войны. Я видела детей на улицах, в том числе и в Восточной Гуте. По оценкам губернатора, в Хомсе 2 тысячи детей-сирот».

Никакой паники!

Так получилось, что именно во время пребывания российской делегации в Сирии, республика подверглась удару НАТО . По словам губернатора Югры, сирийцы мужественно встретили атаку, некоторые смельчаки взобрались на крыши домов с флагами своей страны.

Во всех поселениях, мимо которых проезжала российская делегация, не осталось ни одного целого строения. Но люди возвращаются в отбитые от боевиков поселения и начинают новую жизнь. Никто не бросался к россиянам с просьбой о помощи, не говорил о тирании.

В Пальмире вся земля усеяна осколками снарядов и гильзами. Несколько таких «сувениров» губернатор привезла на Родину, чтобы передать в музеи местных поисковых отрядов.

Асад приедет в Югру. Но без галстука

Незабываемые впечатления на россиян произвели встреча с президентом, премьер-министром страны. По словам Натальи Комаровой, она, как вежливый гость, пригласила с ответным визитом в наш округ Башара Асада. Он живо откликнулся на приглашение.

«Он может приехать в Югру и без протокола. Мы будем всегда готовы», — рассказала глава округа.

А губернатор провинции Хомс проявил невиданное радушие, пригласив россиян в свой дом, где познакомил их с супругой и дочкой. Даже по меркам восточного гостеприимства этот шаг свидетельствует о полном доверии и дружбе между нашими странами.

Журналисты спросили главу региона, есть ли возможность нашему округу взять шефство над каким-нибудь учреждением в Сирии, подобно тому, как опекали госпиталь Пирогова в Крыму

«Первая мысль, которая у меня возникала там: всех забрать и усыновить, — ответила Наталья Комарова. — Это, наверное, обычная реакция любого человека, тем более женщины. Мы поможем им реальными делами. Но после того, когда сами югорчане предложат свои идеи. После этого мы подпишем «дорожную карту» с губернатором Хомса и займёмся конкретными проектами. Почему в данном случае я переадресовала этот вопрос к югорчанам? Здесь, мне кажется, наиболее эффективной будет деятельность общественных организаций, некоммерческих объединений. Не случайно наша делегация работала с представителями общественной организации «Боевое братство». Они уже это делают в Сирии. Я думаю, мы посоветуемся с югорчанами и определимся, что можем сделать».