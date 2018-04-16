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В сирийской Думе начались бои
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Правительственные силы и боевики вступили в бой в сирийской Думе 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Reuters
В сирийском городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые.
Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани, передает РИА «Новости».
Местные жители сообщили, что в одном из зданий этого квартала размещался крупный арсенал боевиков еще до освобождения города.
Данных о числе погибших и раненых пока нет.
Напомним, в понедельник в Думу должна была направиться миссия Организации по запрещению химического оружия. Сотрудники ОЗХО должны были проверить утверждения Запада о якобы имевшей место «химатаке» в городе, под предлогом которой они нанесли ракетные удары по сирийской территории.
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