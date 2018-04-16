В сирийской Думе начались бои

Правительственные силы и боевики вступили в бой в сирийской Думе

В сирийском городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые.

Местные жители сообщили, что в одном из зданий этого квартала размещался крупный арсенал боевиков еще до освобождения города.

Данных о числе погибших и раненых пока нет.