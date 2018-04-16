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ИГ* заявило о планируемых терактах в метро Нью‐Йорка
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ИГ* заявило о планируемых терактах в метро Нью‐Йорка 

360tv.ru 1 час назад
Террористы «Исламского государства»* распространили пропагандистские плакаты, о готовящихся терактах в метро Нью‐Йорка. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Предупреждение о возможных атаках было загружено на боевые исламистские платформы обмена сообщениями.
На плакате ИГ* изображен стоящий на платформе Хай-стрит человек. За его спиной видна взрывчатка и запущенный таймер.
«Вы не будете ожидать, где мы атакуем», — написано на изображении.
В последние недели, уточняет издание, террористы выпустили несколько подобных угроз, в которых говорится в том числе об атаках на Париж и финала ЧМ-2018 по футболу. Предполагается, что намерения ИГ* связаны с потерей влияния на Ближнем Востоке.
*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
С начала 2018 года на территории России было предотвращено шесть террористических актов. Среди планируемых атак были и те, что экстремисты намеревались произвести на президентских выборах в стране.
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