ИГ* заявило о планируемых терактах в метро Нью‐Йорка

Террористы «Исламского государства»* распространили пропагандистские плакаты, о готовящихся терактах в метро Нью‐Йорка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Предупреждение о возможных атаках было загружено на боевые исламистские платформы обмена сообщениями.

На плакате ИГ* изображен стоящий на платформе Хай-стрит человек. За его спиной видна взрывчатка и запущенный таймер.

«Вы не будете ожидать, где мы атакуем», — написано на изображении.

В последние недели, уточняет издание, террористы выпустили несколько подобных угроз, в которых говорится в том числе об атаках на Париж и финала ЧМ-2018 по футболу. Предполагается, что намерения ИГ* связаны с потерей влияния на Ближнем Востоке.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

С начала 2018 года на территории России было предотвращено шесть террористических актов. Среди планируемых атак были и те, что экстремисты намеревались произвести на президентских выборах в стране.