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Мэр Пскова посетовал на божественный запрет «стереть пиндосов с лица земли»
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Мэр Пскова посетовал на божественный запрет «стереть пиндосов с лица земли» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мэр города Пскова Иван Цецерский считает, что американцев легче стереть с лица земли. Таким мнением чиновник решил поделиться с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, выложившим снимок из Дамаска на своей странице в Instagram.
«Пиндосам Вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!», — написал Цецерский в комментарии к фото. Глава Пскова также признался, что лично нуждается в Турчаке и попросил его быть осторожнее в ходе поездки по Сирии.
Башар Асад принял делегацию «Единой России» в воскресенье, 15 апреля. До этого ее члены посетили провинцию Хомс и Пальмиру.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция обстреляли территорию Сирии крылатыми ракетами. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Целью ударов стали объекты, якобы задействованные в производстве химического. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.
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