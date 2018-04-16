Источник сообщил о визите министра экономики Сирии на Ялтинский форум

ДАМАСК , 16 апр — РИА Новости . Министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль возглавит сирийскую делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля в Крыму , в Ялту приедут более 60 сирийских бизнесменов, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Сирийскую делегацию на форуме в Крыму возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Ялту прибудет «большая делегация, больше 60 бизнесменов».