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В Пьемонте прошла манифестация против бомбардировок Сирии
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В Пьемонте прошла манифестация против бомбардировок Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вчера вечером в городе Клавьере (область Пьемонт), расположенном на границе с Францией, прошла манифестация против совместных воздушных рейдов США, Франции и Великобритании в отношении Сирии.
Как рассказал «РГ» организатор шествия, руководитель национального отделения партии «Братья Италии» (партия, входящая в правоцентристскую коалицию, одержавшая победу на парламентских выборах) Маурицио Марроне, в митинге приняли участие около 20 человек.
"Мы решили организовать блиц-акцию, иначе на согласование с жандармерией могло бы уйти слишком много времени", — отметил Марроне.
Итальянская молодежь вышла на митинг с транспарантом «Бомбы ваши, а ЧП наши», а также размахивая итальянскими, российскими и сирийскими флагами.
"Макрону нужно объяснить, что тот, кто бомбит, тот и должен взять на себя ответственность о беженцах, а не толкать их в Италию, закрывая при этом на замок собственные границы", — считает депутат от «Братьев Италии» Аугуста Монтарули.
По мнению Маурицио Марроне, своим поступком Запад себя дискредитировал, а сирийский народ, между тем, «сплотился вокруг Ассада и России Путина, которая спасла Сирию от джихадистов».
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