В Пьемонте прошла манифестация против бомбардировок Сирии

Вчера вечером в городе Клавьере (область Пьемонт), расположенном на границе с Францией , прошла манифестация против совместных воздушных рейдов США , Франции и Великобритании в отношении Сирии

Как рассказал «РГ» организатор шествия, руководитель национального отделения партии «Братья Италии» (партия, входящая в правоцентристскую коалицию, одержавшая победу на парламентских выборах) Маурицио Марроне, в митинге приняли участие около 20 человек.

"Мы решили организовать блиц-акцию, иначе на согласование с жандармерией могло бы уйти слишком много времени", — отметил Марроне.

Итальянская молодежь вышла на митинг с транспарантом «Бомбы ваши, а ЧП наши», а также размахивая итальянскими, российскими и сирийскими флагами.

"Макрону нужно объяснить, что тот, кто бомбит, тот и должен взять на себя ответственность о беженцах, а не толкать их в Италию , закрывая при этом на замок собственные границы", — считает депутат от «Братьев Италии» Аугуста Монтарули.