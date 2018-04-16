Австрия выступает за возобновление мирных переговоров по Сирии

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за скорейшее возобновление переговоров по мирному урегулированию в Сирии , которые были начаты еще в 2015 году и предложил для этого вновь использовать Вену в качестве площадки для них.

«После шокирующего использования химического оружия 7 апреля и недавних военных действий в Сирии, сейчас настало время вспомнить о разуме и продвигать вперед дипломатический мирный процесс со всей необходимой силой», — сказано в заявлении главы австрийского правительства.

Политик убежден, что сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем. В этой связи он настойчиво призывает «всех ответственных за разрешение конфликта продолжить мирные переговоры в „Сирийской группе“. В них, по мнению австрийца, должны принять участие как супердержавы, так и страны ближневосточного региона, а также международные организации. При этом „продолжение войны в Сирии, а также возникновение прямого военного конфликта между США Россией , должны быть предотвращены любыми путями“, — считает Курц.

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль считает, что достичь прогресса в урегулировании сирийского конфликта можно только при участии всех вовлеченных в него сторон. Об этом она заявила в Люксембурге перед заседанием глав МИД стран ЕС , отвечая на вопросы СМИ о возможности дальнейших переговоров по Сирии без участия России. „Нужно разговаривать со всеми. Нельзя изначально заявлять, что конкретные стороны конфликта или определенные персоны не будут допущены за стол переговоров“, — сказала Кнайсль.