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Австрия выступает за возобновление мирных переговоров по Сирии
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Австрия выступает за возобновление мирных переговоров по Сирии 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за скорейшее возобновление переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые были начаты еще в 2015 году и предложил для этого вновь использовать Вену в качестве площадки для них.
«После шокирующего использования химического оружия 7 апреля и недавних военных действий в Сирии, сейчас настало время вспомнить о разуме и продвигать вперед дипломатический мирный процесс со всей необходимой силой», — сказано в заявлении главы австрийского правительства.
Политик убежден, что сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем. В этой связи он настойчиво призывает «всех ответственных за разрешение конфликта продолжить мирные переговоры в „Сирийской группе“. В них, по мнению австрийца, должны принять участие как супердержавы, так и страны ближневосточного региона, а также международные организации. При этом „продолжение войны в Сирии, а также возникновение прямого военного конфликта между США и Россией, должны быть предотвращены любыми путями“, — считает Курц.
Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль считает, что достичь прогресса в урегулировании сирийского конфликта можно только при участии всех вовлеченных в него сторон. Об этом она заявила в Люксембурге перед заседанием глав МИД стран ЕС, отвечая на вопросы СМИ о возможности дальнейших переговоров по Сирии без участия России. „Нужно разговаривать со всеми. Нельзя изначально заявлять, что конкретные стороны конфликта или определенные персоны не будут допущены за стол переговоров“, — сказала Кнайсль.
Глава австрийской дипломатии отметила, что ее страна всегда выступала за сохранение основ для обсуждения различных вопросов как в ЕС, так и за его пределами. Анонсируя свой скорый визит в Москву, Кнайсль отметила, что ближневосточные темы, среди которых сирийский конфликт и Иранское ядерное соглашение, обязательно будут обсуждаться в ходе данной поездки.
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