И он не плакал!.. Макрон рассказал о своем влиянии на Трампа

Сделать Европу снова великой. Примерно с таким лозунгом президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Страсбург , где представит европарламентариям свой взгляд на будущее ЕС . Францию-то снова великой он уже сделал. Он и сам так думает.

Молодой французский лидер явно намекает на то, что за год своего президентства он явно подрос. Франция уже тесна ему, и хочется чего-то большего. Например, стать общеевропейским лидером. Ведь прежний — канцлер Германии Ангела Меркель — сдает позиции. Ну, или поучаствовать в маленькой победоносной войне. Сам инициировать военную операцию Макрон пока не готов. Но присоединиться к старшему брату — всегда пожалуйста!

Но это не единственный раз, когда Эммануэль Макрон путается в показаниях. Например, он заявил, что планировал встретиться на саммите в Анкаре 4-5 апреля с лидерами России, Турции Ирана , но сообщения о химической атаке в сирийской Думе заставили его отложить эти планы. Как все было на самом деле, рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу . По его словам, Макрон действительно хотел приехать на трехстороннюю встречу по сирийскому урегулированию. И лидеры трех стран были не против и даже собирались переименовать формат — «3+1», то есть, Турция-Россия-Иран плюс Франция. Но Макрон в итоге отменил поездку. Очевидно, что это было до 7 апреля, когда стало известно о так называемой химатаке на Думу.

Удивил французский лидер еще одним заявлением. Будто бы именно он убедил главу Белого дома не выводить американские войска из Сирии, а при бомбардировке ограничиться ударами по объектам, которые ассоциируются в глазах Запада с «химией».

Впрочем, когда в апреле 2017 Дональд Трамп принимал решение нанести ракетный удар по Сирии, по некоторым данным, на него повлияла дочь — Иванка. Мол, она расплакалась, увидев фотографии жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийской провинции Идлиб . Тогда тоже, не дождавшись расследования, обвинили власти Сирии. Послушать французского президента — так он добился большего, причем меньшими средствами. То есть, без слез. Разве это не великое достижение? По страсбургскому счету. Словом, город (Страсбург) и мир видят явление нового европейского лидера. А может — и не только европейского. Спросите хоть Трампа.

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