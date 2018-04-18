Китайский дипломат призывает международное сообщество содействовать прекращению огня в Йемене

ООН , 18 апреля / Синьхуа / — Заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао во вторник в СБ ООН призвал международное сообщество усилить посредничество и содействовать прекращению огня между сторонами конфликта в Йемене и возвращению в русло политического урегулирования проблемы.

Выступая на открытом заседании СБ ООН по йеменской проблеме, У Хайтао отметил, что в последнее время политический процесс в Йемене находится в состоянии застоя, военные столкновения продолжаются, гуманитарный кризис усугубился. Мировое сообщество должно усилить посредничество, содействовать осуществлению прекращения огня между сторонами Йемена, возвращению в русло политического урегулирования, чтобы как можно скорее осуществить мир, безопасность и стабильность в стране.

У Хайтао подчеркнул, что политическое урегулирование является единственным путем достижения прочного мира в Йемене, и международному сообществу следует продолжать оказывать Йемену поддержку в сохранении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, поддерживать усилия ООН по посредничеству, на основе резолюций СБ ООН, инициативы и механизма реализации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива /ССАГПЗ/ и Йеменской конференции по национальному диалогу как можно скорее путем переговоров достичь инклюзивного варианта решения.

По словам У Хайтао, международному сообществу необходимо оказывать поддержку специальному представителю ООН по Йемену Мартину Гриффитсу в скорейшей разработке дорожной карты или плана действий по содействию политическому урегулированию йеменского вопроса, а мировое сообщество и страны региона должны предоставить конструктивную помощь.

Китайский дипломат подтвердил, что в настоящее время гуманитарная ситуация в Йемене остается серьезной, продолжается эпидемия холеры, несколько миллионов человек столкнулись с угрозой голода. Международное сообщество должно увеличить гуманитарную помощь для смягчения страданий йеменского народа. Китай по двустороннему каналу и через Всемирную организацию здравоохранения , Всемирную продовольственную программу ООН предоставил Йемену гуманитарную помощь в размере 150 млн юаней, продолжит оказывать йеменскому народу всемерную помощь.

У Хайтао констатировал, что обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Йемен очень важно для смягчения гуманитарной ситуации в Йемене, и заинтересованные стороны должны приложить совместные усилия для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, чтобы создать благоприятные условия для смягчения гуманитарной ситуации в этой стране. —0—