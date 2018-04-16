«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию

Телеканал «Россия 24» использовал архивную видеозапись обстрела Луганска в 2015 году в сюжете про атаку на Сирию . На это обратили внимание пользователи сети, указав на оригинальный ролик, опубликованный на YouTube

Материал «России 24» от 13 апреля сопровождался плашкой «Сирия». При этом на пятой минуте репортажа видно, что кадры дублируют видео 2015 года.