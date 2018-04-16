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Главы МИД ЕС решили одобрить удар по Сирии
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Главы МИД ЕС решили одобрить удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В проекте заключений по Сирии, которые должны быть приняты в понедельник Советом ЕС по иностранным делам, заявлено о «понимании» ракетных ударов США, Великобритании и Франции, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Удар по Сирии и развитие событий по «делу Скрипаля» станут ключевыми пунктами встречи глав МИД стран ЕС в понедельник в Люксембурге. По прогнозам экспертов, министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.
«В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения его своих граждан», — заявил источник РИА «Новости».
Он отметил, что в проекте заключений говорится:
«Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия». Кроме того, в проекте заключений встречи глав МИД ЕС заявляется, что «нет военного решения конфликта в Сирии».
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.
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