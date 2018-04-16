Главы МИД ЕС решили одобрить удар по Сирии

Удар по Сирии и развитие событий по «делу Скрипаля» станут ключевыми пунктами встречи глав МИД стран ЕС в понедельник в Люксембурге . По прогнозам экспертов, министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

«В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения его своих граждан», — заявил источник РИА «Новости».

Он отметил, что в проекте заключений говорится:

«Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия». Кроме того, в проекте заключений встречи глав МИД ЕС заявляется, что «нет военного решения конфликта в Сирии».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.