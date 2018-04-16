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В Дамаске девять человек пострадали и один погиб при атаке боевиков ИГ*
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В Дамаске девять человек пострадали и один погиб при атаке боевиков ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в воскресенье в Дамаске достигло девяти человек, один ребенок погиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении.
Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил о четырех раненых мирных жителях, среди них маленькие дети.
"Террористические группировки, дислоцированные в лагере Ярмук, выпустили сегодня (в воскресенье — ред.) в полдень семь минометных снарядов, которые упали на жилые дома в районе Эль-Джамият в квартале Ат-Тадамун, в результате чего погиб один ребенок, девять человек пострадали с ранениями разной степени тяжести", — заявил источник.
Источник также сообщил о том, что был нанесен материальный ущерб.
Лагерь Ярмук, предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска. Сейчас там проживают около 18 тысяч человек. В начале апреля 2015 года боевики ИГ* захватили большую часть палестинского лагеря. С тех пор стычки в этом районе между сторонниками ИГ* с одной стороны и террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) и союзными ей отрядами «Аль-Бурак» с другой значительно участились.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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