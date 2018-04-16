Миссия ОЗХО приступит к работе в Восточной Гуте

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшая в Дамаск, направится в понедельник в город Дума для расследования предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом сообщил газете Al Watan заместитель министра иностранных дел Сирии Айман ас-Соусан. По его словам, "сирийское государство окажет поддержку международным экспертам".
"Мы надеемся, что сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) выполнят работу профессионально и объективно и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению", — заявил дипломат.
По словам ас-Соусана, в Дамаске рассчитывают, что предстоящий доклад экспертов "разоблачит лживые утверждения, которые опровергла Сирия и ее союзники — Россия и Иран".
Как отмечает Al Watan, члены МУФС прибыли 14 апреля в Дамаск и в воскресенье обсуждали с представителями сирийского правительства и силовых структур предстоящую программу работы. По информации издания, эксперты планируют завершить работу в среду и перед своим отбытием из Дамаска представят предварительный доклад ООН.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО "Белые каски", было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума.